航空专家：中国已突破多项绿色超声速民机核心关键技术

在刚刚闭幕的2019年中国科协年会上，“绿色超声速民机设计技术”入选中国科协正式发布的2019年20个重大科学问题和工程技术难题之中，中国在该技术领域的现状及进展备受关注。

据中新社报道，中国航空研究院前沿技术研究部副总工程师、研究员徐悦接受媒体采访时透露，中国已突破了音爆高精准度预测、低阻力低音爆设计等绿色超声速民机的核心关键技术。

他介绍说，现代民机是典型的高科技、高附加值产品，是一个国家科技、经济、工业等综合实力的集中体现。历经数十年发展，高亚声速民机如波音系列、空客系列等已经相当成熟，在安全性、经济性、环保性等方面均达到很高水平。但对于跨大洲大洋的长距离航线，现役民机飞行时间一般均在10小时以上，过长时间飞行使机组和旅客疲惫不堪，这是长距离航线在快捷性、舒适性方面难以突破的瓶颈。

相比之下，超声速民机飞行速度至少可达现役亚音速民机的两倍以上，极大缩短空中飞行时间，很大程度上缓解上述矛盾。不过，世界上第一代超声速民机“协和号”1976年1月问世，是当时人类最大的技术创新之一，但强音爆、高油耗、高污染等3大致命弱点严重削弱了其市场竞争力，并导致其最终退出商业运营。

徐悦指出，20世纪90年代以来，新一代绿色超声速民机再次成为世界航空界的研究热点之一，但以目前世界范围内的超声速民机设计技术水平来衡量，实现经济可承受的绿色超声速飞行仍存在极大挑战。

针对新一代绿色超声速民机，美国、欧洲、俄罗斯、日本等纷纷提出各自概念方案，在强调传统民机安全性、舒适性、经济性等特点的同时，均把绿色环保放在至关重要的位置，以美国为代表的发达国家在低音爆、低油耗、低排放等方面经过不懈探索，已获得大量技术成果和经验积累，并且逐渐开始向实用领域转化，相关设计技术首先应用于体型较小、重量较轻、巡航速度也较低的超声速公务机上，预计最快2025年前后可陆续交付，而较大型的超声速民机在2030年后可能投入商业运营。

徐悦表示，虽然中国在超声速民机领域起步较晚，但近年来随着科研投入的不断加大和科研团队的刻苦攻关，中国已经初步形成了对航空发达国家快速追赶的态势，突破了音爆高精准度预测、低阻力低音爆设计等绿色超声速民机的核心关键技术。“相信在不久的将来，由中国自主研制的绿色超声速民机将翱翔在祖国的蓝天之上”。

这位航空专家认为，研发新一代绿色超声速民机技术是中国民用航空工业赶超传统航空强国的一次重要历史机遇，对于提升中国民机产业整体实力和国际竞争力具有重要意义。