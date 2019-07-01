中化董事长：贸易摩擦对中企是最好警醒

中国中化集团董事长宁高宁在达沃斯论坛中表示，中美贸易摩擦对中国企业是最好的教育和警醒，研发驱动的现象在中国企业正在大面积强烈地发生。

据路透社报道，宁高宁今天（1日）在“中国经济前景展望”分论坛上表示，中国企业今年面临的不确定性已经变得比较小，对环境已有了比较多的认知。

宁高宁对中国经济前景的乐观与信心，一个关键原因来自于他观察到的中国企业新变化。

宁高宁表示，在经历从未有过的中美贸易摩擦后，相信未来十年中国企业素质将大幅提升。现在中国企业更加注重长远规划，更加注重研发和企业内部治理，投资更谨慎，发展方式更理性。中国企业真正进入了理性发展的非常好的阶段。

“中国一定会变成一个由研发驱动的国家。研发驱动的现象在中国企业正在发生，而且是大面积发生，非常强烈地发生。从这个层面来讲，好过前几年很多。”宁高宁补充称。

他还表示，过去30年所有对中国经济的悲观预测都错了，目前中国政府并未实施强政策，相反地进行“三去一降一补”和三大攻坚战等改革，在这种情况下中国经济增长势头依然强劲。

宁高宁称，“中国经济GDP增长6.4%还是6.5%意义不大，只要就业比较充分，GDP多少都可以。”