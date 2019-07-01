调查：中美公众皆视对方国家为全球大国

中国华中科技大学国家传播战略研究院和人民日报社人民智库联合发布了一份报告，报告显示，中美两国受访者彼此都视对方国家为全球大国。

据澎湃新闻和《武汉晨报》综合报道，《中美两国公众的世界观念与国家印象研究报告》昨天（30日）发布，这次调查在去年10月至11月开展，旨在详细调查中美两国公众对双方国家形象以及当前国际形势的认知。

数据表明，中美两国受访者彼此都视对方国家为全球大国。不过中国受访者认为中国在政治大国的地位上略高于美国，而在经济、军事、科技诸方面则比美国稍逊一筹。

美国受访者则认为美国在政治、经济、军事、科技等方面全面领先于中国。

在对未来的预期方面，中国受访者的自信、乐观情绪远远超过美国。57.7% 的中国受访者有信心中国社会总体发展水平将超越美国。

美国受访者普遍肯定中国强劲的发展势头，其中认为中国在科技、经济、军事上已经或将要超越美国的美国受访者分别达到了 45.5%、40.8%、30.7%。

报告还显示，中美两国的受访者对彼此的好感度不相上下，以满分10分计，中国受访者对美国的好感度为6.2，美国受访者对中国的好感度为6.1。

在国家认同方面，中国公众对国家的认同度更高，他们给本国的好感度打分为9分（满分为10分），并有近八成的受访者表达了作为中国人的自豪感。

参与发布该报告的国家传播战略研究院，是由华中科技大学牵头，由中国人民大学、复旦大学、中国外文局等机构联合组建的智库。

该智库发起的“中美公众的世界观念调查”，是中国首个针对中美两国公众同步实施的、权威性的大型民意调研。

调查按照中美两国人口统计学，设定了相关配额，以确保受访者基本符合两国总体人口结构特征。其中，中国公众调查有效问卷数为2500份，美国公众调查有效问卷数为2562份。