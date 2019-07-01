美国NBA巨星在上海街头违规被交警拦下

美国职业篮球协会（NBA）火箭队球星哈登29日在上海参加商业活动，结果因为一行人在骑电瓶车时未能遵守交通规则，遭交警拦下。据哈登活动团队工作人员透露，哈登车辆被扣，然后他返回香格里拉酒店，重新乘车前往现场。在活动现场哈登说，雨虽然很大，但骑电瓶车感觉很好，他觉得很开心。

据《南昌晚报》报道，哈登当时之所以被扣留，是因为哈登的同伴骑电动车载人，而且在马路上逆行，这是交通规定不允许的。车子被拦下之后，哈登和工作人员也是一起同交警沟通了好一阵子，最终，交警进行了批评教育之后决定放行。按照规定，通常这样的行为至少要被罚款50元到100元。

哈登在社交媒体上表示，感谢中国的球迷们给他送上的关心，他非常真诚地道歉，因为当时在骑车的时候违反了交通的规定，他没有能够成为一个好榜样，感谢大家对他的理解和包容，他已经委托工作人员接受相关的处罚，下一次来中国的时候，他还会骑车，但是肯定会注意安全骑车，不过哈登表示，当时违反规定的原因是因为，上海的街道小巷实在太美了。

NBA球星尼克杨，也在社交媒体上调侃了哈登，他晒出了自己在上海骑行共享单车的照片，而且向哈登喊话说：我在上海就从来没被抓过。