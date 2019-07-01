民建联主席李慧琼称一些示威者为“极端暴力分子”

香港民建联主席李慧琼及立法会议员梁美芬强烈讉责凌晨起的连串示威行动。李慧琼于声明上提到，示威者的行为严重破坏社会秩序和损害法治，指其行为已触犯严重罪行，完全违背基本法赋予市民和平请愿表达意见的权利。梁美芬亦指，民建联会全力支持警队严正执法，以维护香港社会安宁，又呼吁示威人士保持冷静。

据网媒香港01报道，李慧琼于声明上提到，有警方在驱赶示威者期间，有人向警方防线抛掷带有腐蚀性的液体，造成十多名警员受伤。又指下午约1时，再有大批示威者以硬物及铁笼车等物品持续冲击立法会大楼，造成立法会外墙玻璃多处严重破损，形容其为“极端暴力分子”。

她强调，民建联对此“极端激进暴力分子的凶恶行径”予以最强烈的谴责，指其行为已严重破坏社会秩序和损害法治，完全背离基本法赋予市民和平请愿的权利，亦超越和平的香港人所能接受的底线。她续指，民建联期望及敦请社会各界能齐心谴责示威人士“此等疯狂甚至恐怖恶行，向他们明确发出社会不容他们胡作非为的坚决强烈讯息。”

民建联重申，支持警方严正执法以及追究一切违法行为，又促请警方尽快彻查有关事件。最后，民建联感谢警方专业克制地守护社会安宁及秩序，并向受伤的警员致以深切慰问。