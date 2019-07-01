“国酒茅台”商标正式停用 经销商忙改店名

位于贵州省贵阳市闹市区的一家茅台酒专卖店内，一名经销商正在为迎接新店名做最后的准备。

据中新社报道，今天（1日），贵阳市多家茅台酒专卖店内，“国酒”二字已经拆除。从6月30日开始，“国酒茅台”正式改叫“贵州茅台”，多年来的“国酒”宣传语正式“告退舞台”。

公开资料显示，2018年8月，贵州茅台集团申请撤回“国酒茅台”商标行政诉讼案件起诉的声明，并向国家商标标评审委员会及各相关方表示诚挚歉意，这也意味着，茅台彻底放弃“国酒茅台”商标的申请。

2019年6月12日，茅台官方曾表示，“国酒茅台”商标将于2019年6月30日前停用，届时将启用新商标，茅台已聘请国际顶级咨询公司策划新的产品宣传方案。6月29日，贵州省仁怀市茅台镇，工人已将贵州茅台酒厂大门上的“国酒”字样拆除。记者注意到，茅台酒厂内的有关于“国酒茅台”的宣传标语也拆除完毕。此外，茅台酒的线上店铺，官网等已全部做了更名。

“原有的‘国酒’二字都拆除了，近期将挂上新名字。”河南省一茅台经销商表示，虽然已经停用‘国酒’的商标，但是，茅台酒的销售并没有受到影响。“消费者看重的是茅台酒的品质，而非‘国酒’字样。”