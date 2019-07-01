港示威者撞爆玻璃门冲入立法会 大楼发出红色警示

大批示威者下午发起冲击立法会行动，利用铁通、铁笼车将立法会侧门玻璃撞穿后，部分冲击示威者下午4时一度撤退至夏慤道。但下午5时示威者再发起新一轮行动，撞爆最少三道玻璃门，闯入立法会大楼范围，并尝试撞击铁闸。根据警方指示，立法会综合大楼不安全，所有人士必须立即撤离。经行管会主席同意，大楼现在发出红色警示。

据香港头条新闻报道，下午5时，有大批带上头盔、口罩的示威者，将立法会示威区的一列L型钢板拆毁，冲击立法会。示威者将钢板垂直竖立，并向玻璃门推进，示威者又打开一排雨伞，防止警员释放胡椒喷雾。有示威者向立法会示威区一则的玻璃门投掷砖头，有玻璃门裂开，有示威者手持钢板、灭火筒及铁通等硬物，撞击玻璃门。

多个玻璃门已经爆裂，有人经过损毁的玻璃门进入立法会大楼范围，有示威者继续撞击铁闸。有人投掷燃烧物品，怀疑是烟雾弹，传出一阵白烟。

至傍晚6时，警方使用扬声器，警告示威者停止冲击否则作出拘捕，不过示威者继续使用长铁通、铁锤等破坏玻璃门。

在立法会大楼内，大批警察增援，防暴警察手持盾牌及可以发射催泪弹的防暴枪及可以发射布袋弹的枪，有警员戴上防毒面具。有警员表示，会阻止示威者冲破大楼铁闸。