港府：示威者须立即停止暴力行为

针对今天举行的七一游行，香港政府发言人回应说，有留意到今天的游行以和平理性方式进行，港府一向尊重市民游行集会和表达意见的自由和权利，但呼吁使用暴力的示威者必须立即停止暴力行为。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，政府发言人说，港府从没为上月12日的冲突事件“定性”，并指港府予以强烈谴责冲击立法会大楼的暴力行为，使用暴力的示威者必须立即停止暴力行为；理性包容、和而不同是香港这个自由和多元化社会的特质，也是香港人引以为傲的核心价值。

香港民阵公布，今天参与七一游行的人数创下新高，逾55万人参与；但香港警察则说，经原定游行路线，最高峰时有19万人。

发言人也指，清楚明白不少市民对修订《逃犯条例》的担心和疑虑，并已停止所有关于修例的工作，条例草案会在现届立法会会于于明年7月结束时自动失效。

他重申，港府从没为上月12日的冲突事件“定性”；而无论任何人就任何事件如何“定性”，均不影响律政司的刑事检控工作，并强调根据独立监察警方处理投诉委员会在上月27日发出的新闻稿，该会主席梁定邦已“向监警会成员建议会方应主动审视近期的大型公众活动，以履行其法定职能。现时，会方正就有关建议进行内部讨论，其网页亦正进行改版以配合相关工作。监警会将于短期内就其未来计划向公众作出交代”。

发言人说，今天部分示威人士从早到晚与警方对峙，冲击警方防线，破坏社会秩序，严重影响公众安全。到下午，部分激进示威人士不断以极端暴力冲击立法会大楼，严重影响警察和公众安全。这些暴力行为，绝对不为社会接受。