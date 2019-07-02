国际油企积极评价中国取消油气勘探开发限制

中国国家发改委、商务部6月30日进一步放宽外商投资进入石油天然气行业的限制，此举受到国际石油巨头的积极评价。

《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》取消了石油、天然气勘探开发限于合资、合作的限制，意味着外资石油公司独立勘探开发中国国内油气区块成为可能。

据澎湃新闻报道，壳牌中国集团主席张新胜昨天（1日）对此表示，“上游领域的进一步开放令人鼓舞，这意味着在中国相关领域开展投资有更多的机会和选择。”

石油巨头英国石油公司（BP）中国董事长兼总裁杨筱萍6月30日表示，通过取消石油天然气勘探开发限于合资、合作的限制，引入多市场主体包括外资参与中国的油气资源勘探开发，将增强市场活跃度，营造公平开放的准入环境，有助于进一步提升中国油气资源的勘探开发力度和技术进步。

壳牌和BP均为全球最大的公开上市石油公司之一，在华布局几乎覆盖油气行业全产业链上的所有环节，包括油气勘探开发、炼化、液化天然气、加油站、润滑油业务等。

值得注意的是，新版负面清单取消油气勘探开发限制发生在中国石油企业纷纷加大油气勘探开发力度、增储上产的大背景下。

近年来，石油天然气领域放宽外资准入的动作频频。

2018年6月，中国国家发改委、商务部将外资加油站建设、经营的数量与股比限制内容被删除，意味着未来国际石油公司在中国开设加油站将不再具有“天花板”。

今年3月，油气对外合作项目总体开发方案备案，有利于进一步方便中外油气企业开展合作。

伴随中国不断释放扩大开放的信号，去年，埃克森美孚公司宣布出资100亿美元（135.63亿新币）在广东建设大型独资石化项目，德国化工巨头巴斯夫化学公司也宣布投资100亿美元在广东湛江建设独资精细化工一体化基地。

去年10月，中海油与壳牌在荷兰海牙签署惠州石化项目合作谅解备忘录，根据协议，双方将以打造一个规模和竞争力都具备全球一流水平的大型炼化一体化基地为目标，探讨双方当前位于广东惠州的南海项目以及进一步合作建设生产装置。