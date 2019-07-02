环球社评：对暴徒冲击港立法会行径大声说不

香港反修订《逃犯条例》的示威者昨天（1日）冲击立法会，《环球时报》对此发表社论表示暴力攻击立法会是暴徒行径，呼吁香港社会对该行为说不。

这篇社评首先表示，7月1日是香港回归的纪念日，“反对派”组织部分人在这天举行的示威游行，是每年七一的“例牌表演”。

社评继而回顾了昨天在香港发生的抗议行为，它表示，一些”极端的激进分子”先试图扰乱升旗仪式，又在下午用铁棍和铁笼车攻击香港立法会，并在里面“肆意打砸破坏”，这是“令人发指的暴徒行径“，并认为，该攻击行为是对香港法治的蔑视。

社评进而指出，即使香港施行资本主义，也不应纵容这样的暴力。西方发达社会也有示威游行，但打砸立法机构，是绝对不容突破的红线。

该社论表示，香港处于高度自治中，它的治安问题属于香港内部事务。但若接受这样的暴力行为，“无异于为社会的各种失序打开‘潘多拉的盒子’。”

对于香港频发的民众抗议事件，文章承认“一些激烈的政治情绪冲击了这座城市”，表示香港政府为稳定局势做出了努力，可是仍有一小部分人试图把抗议活动朝着极端对抗的方向引导。

社评最后表示，“香港不应成为暴力的天堂”，问题和争议应通过宪制渠道加以解决，并呼吁香港全社会都行动起来，对暴力行径的上演大声说不。