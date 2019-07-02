中船重工正与中船集团筹划战略性重组

7月1日晚间，中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）旗下上市公司中国船舶重工股份有限公司发布公告称，公司于7月1日接到控股股东中船重工通知，中船重工正与中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。

据澎湃新闻报道，公告称，本次控股股东战略性重组事项正处于筹划阶段，有关事项具有不确定性。

与此同时，7月1日晚间，中船集团旗下上市公司中国船舶工业股份有限公司也发布公告称，7月1日，公司接控股股东中船集团通知：中船集团正与中国重工筹划战略性重组。

这意味着，南北船有望重组。

1963年9月，国务院决定将船舶工业从三机部分出来成立第六机械工业部。1982年5月，经国务院批准，在六机部135个企事业单位和交通部15个企事业单位基础上组建成立中国船舶工业总公司。1999年7月，经国务院批准，在原中国船舶工业总公司基础上组建中国船舶工业集团公司（南船）和中国船舶重工集团公司（北船）。

近年来，南北船合并的传言时常被提及。今年4月24日上午，国务院国资委官网“互动交流”栏目显示了一组涉及南北船合并建议的问答互动。这一标题为《今年是海军建军七十周年，是否会考虑考虑南北船合并呢？》的提问显示，今年是海军建军七十周年，为了更好的发展船舶行业，是否会考虑考虑南北船合并呢？

对此，国资委作出答复称，“两船”的合并，这些大的企业整合重组都会涉及到上市公司，按照有关规则，能够公布的时候，企业一定会按照有关规则和要求公布。