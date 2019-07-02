港立法会被占领 王金平回忆台湾太阳花运动

香港立法会昨天（1日）晚间被示威者占领。对此，台湾立法院前院长王金平发表文章回忆了太阳花运动，表示希望香港政府以及中国大陆能有智慧和爱去处理这样的事件。

据王金平的面簿文章《夜深了，我的挂念也很深》，王金平回忆了太阳花运动占领台湾立法院的往事，当时他任台湾立法院长，国民党的委员指责他不愿意动用警察权，民进党的委员指责他不尊重民意，此事令他彻夜难眠，辗转反侧。

王金平表示，对国家和人民的情感让他尊重所有的声音，在这样的氛围下，太阳花运动终告暂歇。现在香港立法会被占领，希望香港政府以及中国大陆能用智慧和爱去处理这样的事件。

文章的最后，王金平表示自己也没睡，并关心、祝福和事件有关的人。

以下为《夜深了，我的挂念也很深》原文：

太阳花运动占领台湾立法院的时候，我时任立法院长，彼时我不分党派，只希望双方能就正确议题及论点，好好沟通，不论是双边政党，我终无偏袒，蓝营的委员指责我不愿意动用警察权，绿营的委员指责我不尊重民意，当时我彻夜难眠，夜夜焦心终瘁。

但在我秉持和谐才是最大的公约数这样的理念之下，所有错误的宣读我们暂且按下，这些冲撞的手段我并不鼓励，但为了爱国家、土地、人民的情感，我都尊重并疼惜，于是在这样的氛围下，太阳花运动终告暂歇。现在香港立法会已经被占领，希望香港政府以及中国大陆能有智慧及同胞爱，一样的去处理这样的事件，夜深了，我也跟你们一样还没睡。

是念，并且始终关心跟祝福，这些孩子们。