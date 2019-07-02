李克强：中国将坚定不移推进对外开放 不会搞竞争性贬值

中国总理李克强周二（2日）称，对全球化未来持乐观态度，将坚定不移地推进对外开放，深化制造业开放，兑现汽车领域放宽外资股比措施，鼓励外资参加制造业领域发展等；同时扩大债券市场双向开放，在这一过程中会保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，不会搞竞争性贬值。

据路透社报道，他在大连举办的2019年夏季达沃斯论坛上并表示，市场化改革不仅离不开大企业，更离不开中小企业，中国的发展首先还是要保障充分的就业。在支持中小企业发展中解决融资难融资贵方面，要采取定向降准、降准等措施，今年融资成本要有明显降低，大力推动有利于民营企业和中小企业的环境。

李克强指出，中国制造业已经全面放开，在外资关注的重点领域，将继续放开股比限制；金融业等服务业领域开放步伐不仅不会停，而且会不断加快。

同时，将深化金融业和现代服务业的开放，将原来规定的取消证券期货寿险外资股比限制，提前至2020年实现。在开放过程中要更加严格地保护知识产权。

中国经济方面，李克强指出，今年上半年总体平稳运行，保持在合理区间。中国经济外部不稳定因素增多，保持经济平稳运行难度不小，但已经采取了一系列措施加以应对，保持长期向好的趋势和基本面不会改变。

他并强调，中国将继续保持稳健的货币政策，适时预调微调，不会搞“大水漫灌”强刺激，不会搞对未来产生负面影响的措施；要兑现或者落实已经出台的宏观政策，特别是积极的财政政策在减税降费方面。

对于中国会采取什么样的措施来保持经济增长活力，他表示，今年年初中国已经制定了应对复杂局面的措施，比如减税，这是连续几年来更大规模的法定税费减掉。今年要减掉近两万亿人民币，将给企业减轻很大的负担，下半年要坚决兑现承诺。

另外，世界经济有放缓的趋势，对中国造成新的压力，中国经济本身也有需要解决的内在问题，“这都需要我们来采取积极的应对措施，而不是也不可能像民间俗语所说的‘站在西瓜皮上滑到哪儿就是哪儿’”。

李克强表示，当前世界经济风险有所上升，国际投资贸易增速放缓，保护主义抬头，不稳定不确定因素增加，应该积极应对。要客观看待全球化出现的问题，不能产生误区，不能把简单把发生的问题归结为全球化本身，还是要促进自由贸易和投资便利化，健全权力平等，机会平等。

当今世界各国经济深度交流，互为市场，彼此依赖，没有哪个国家可以独立为生产者提供所有资源和创新要素，没有哪个国家可以独立全球分工体系之外实现长足发展。

他说，面对当前世界经济放缓的压力，大家同在一条船上，还是要培养伙伴精神，平等协商，求同存异，以规则为基础，以世贸组织为核心的多边贸易体系。

他指出：“全球化是不可逆转的大趋势，不论遇到多少困难，我们不会变，结果不仅是有利于自己，也会惠及世界。”

中国商务部商务部综合司司长储士家周二称，中美经贸摩擦对中国稳外贸、稳外资带来一定压力，但影响可控；他并称，有少数企业受经贸摩擦影响外迁，但影响不大，不能把产业外迁和中美经贸摩擦直接挂钩。