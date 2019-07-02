港建制派谴责冲击立法会行为：姑息等同默许

反对《逃犯条例》修订示威人士昨日占领香港立法大楼约三个小时。凌晨时分警察出动催泪弹清场。香港泛民主议员谴责特首林郑月娥把责任推到年轻示威者身上，建制派议员紧随泛民主派会见传媒，谴责反修例示威者冲击立法会行为。

据香港01报道，香港建制派议员今天（2日）中午会见传媒，建制派议员廖长江表示，昨天示威者用铁枝铁锤冲击立法会、视法纪如无物属暴徒行为，同时践踏特区政府及国家尊严，他要求警方追究到底。廖长江认为，倘采取姑息态度，将责任怪于政府身上，如同默许示威者再次作出冲击。

被问及示威者原本采用“和理非”（和平、理性、非暴力）的方法向政府表达诉求，惟未有得到正视才将行动升级，廖长江指虽然香港政府未有回应诉求，但不能把示威者昨日的行为合理化。

香港民主建港协进联盟（简称民建联）主席李慧琼表示，昨日立法会遭到肆意破坏，认为暴徒需受到法律制裁。

工程界立法会议员卢伟国也表示，庄严的立法会现时变得满目疮痍，示威者撒有毒粉尘的行为是绝对不容许的。

自由党主席张宇人说，立法会冲突引起市民不安，也令香港经济受到破坏，并透露有商界朋友已向他表示来港投资的忧虑，呼吁市民不要粉饰暴力行为。

实政圆桌立法会议员田北辰表示，昨日的示威行动导致立法会未来两周不能开会，无法处理多项民生议题，是对立法会的污辱。他又高度赞扬香港警方十分克制，认为现阶段应思考如何面对问题。

田北辰继续表示，近期多次有数十万以上的市民参与示威游行，并有暴力事件发生，这是非常深层次问题。他认为政制改革刻不容缓，故较早前向特首提议在暑假期间召开闭门会议的聆听会，聆听年轻人说话。田北辰又建议，在明年立法会期前在831框架下重启政改。

民建联立法会议员葛珮帆认为，有言论指警方昨晚运用“空城计、放水论”让示威者占据立法会，是不负责任的说法及表现。

工联会立法会议员陆颂雄则指，反对派议员推卸责任却不自我检讨，是造成现今局面的始作俑者。他续指，由2014年开始违法占中强调违法达义经已是“打开潘朵拉盒子”，认为反对派议员应将政治本钱放低。