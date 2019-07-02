港民主派批评林郑：不正视市民诉求

反对修订《逃犯条例》的风波持续，大批示威者昨晚冲入香港立法会占据约三小时，特首林郑月娥强烈谴责该事件，强调警方会追究到底。对此，多名民主派议员批评林郑月娥不正视香港市民的诉求，敦促林郑释放诚意解决问题。

据《星岛日报》报道，香港民主派会议召集人毛孟静批评林郑月娥不正视问题，不回应市民诉求，强调不能接受其做法，敦促其释出诚意解决事件。她形容此事件为“火山爆发”，香港政府不能期待“滴滴水就熄灭火山”。

香港民主党主席胡志伟表示，年轻人冒着生命危险和入狱风险去冲击立法会，他非常担心这种“以死相谏”换来的只有香港政府的冷血无情。

胡志伟强调，无论是和平游行的示威者，还是立法会外的年轻人，他们的诉求都一样，但他们卑微的要求，被香港政府以语言艺术不了了之。他促请林郑月娥认清问题本质，承认错误：全面撤回修例才是解开困局的基础，才可以重建社会。

香港公民党郭家麒表示，民主派议员昨天用尽方法寻求与林郑月娥会面，但对方一直以“忙碌”为由拒绝。郭家麒认为，如果林郑月娥一早就愿意与民主派及年轻人真诚对话，可以改变乱局。他又强调，市民的诉求一直未有改变，林郑月娥应该正视问题。