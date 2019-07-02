港记协：政府公报删记者提问 削弱公众知情权

香港特首林郑月娥凌晨4时在湾仔警察总部会见传媒，谴责有示威者冲入立法会。香港记者协会发表声明指，活动后香港政府在新闻公报之中，全文收录林郑月娥、保安局局长李家超及警务处处长卢伟聪的发言，另一方面却删去部份记者的提问，严重削弱公众知情权。

据《星岛日报》报道，记协今天（2日）表示，林郑月娥于凌晨4时举行记者会，绝大部份市民均无法全面了解记者会的内容。除了录影片段外，政府新闻处的记录是唯一的官方渠道，可供公众掌握政府对冲击一事之立场和回应。同时，有关记录也将成为香港历史档案中的重要记录，政府新闻处务必全面准确记录记者会的内容。

记协称，政府新闻公报作为官方发布渠道，不论特首、官员有否回应，问题是否尖锐，也必须记录及公布在场传媒所有提问及官员回应内容，不能肆意删减，以保障公众知情权。

记协对此表示极度遗憾，要求香港政府立即解释当中的原因，并解释选取发布记者提问内容的准则。

以下为香港政府新闻公报中删去的记者提问内容：

1.有立法会示威者形容自己视死如归占领立法会，你觉得自己有无责任呢？因为政府没有回应市民的诉求，所以视死如归？

2.特首你经常说天堂给你留了一个位置，你是否对得住三名自杀人士的家属？现在是否仍觉得天堂有个位置，你会不会落地狱？

3.你是否完全看不到有人因为这次事件而死？

4.对于有指今次事件是因为特首你不聆听民意造成？你有何回应？