王毅：习近平在大阪向特朗普提出适时缓解对朝制裁

中国国务委员兼外交部长王毅表示，在日本大阪举行的G20会议期间，中国国家主席习近平向美国总统特朗普介绍了中方在半岛问题上的原则立场，推动美方显示灵活，包括适时缓解对朝鲜的制裁。

据《环球时报》报道，王毅今天（2日）和墨西哥外交部长埃布拉德在共同面见中外记者时做出表述：在G20会议期间，习近平向特朗普介绍了中国在半岛问题上的原则立场，推动美国显示灵活，与朝方相向而行，包括适时缓解对朝鲜的制裁，通过对话找到解决彼此关切的办法。习近平还与韩国总统文在寅交换意见，支持韩国继续为此做出努力。

王毅在评论近期朝鲜半岛局势最新发展时称，近几日，各方围绕朝鲜半岛局势开展了新一轮良性互动。中国国家主席习近平对朝鲜进行了成功访问，两国最高领导人确认了坚持半岛问题政治解决的大方向。

王毅称，6月30日，美朝领导人跨越军事分界线在板门店举行了第三次会谈，就重启对话达成共识，这是美朝领导人首次在象征对抗分裂的板门店握手相谈。“这一步是回应民心所盼之举，是顺应时代潮流之举。”王毅评论称，这表明两国领导人都致力于通过对话谈判来解决问题，是朝着正确方向迈出的重要一步。中方对此表示欢迎和支持，并期待朝鲜半岛今后能向世界传递更多的好消息。

王毅还表示，“世界已经进入21世纪，但半岛却依然存有冷战残余，各方之间的敌视和互不信任制约着半岛和平稳定和无核化进程。这种不正常的现象早该结束了。”

他说，“有句话说的好，‘世上无难事，只要肯登攀。’半岛局势如今再度出现难得的和平机遇，希望美朝双方能将两国领导人的政治意愿尽快转化为对话谈判的实质进展，与各方一道，就实现美朝领导人新加坡会晤时达成的四大目标，特别是实现半岛无核化与构建半岛和平机制做出贡献。按照分阶段、同步走的思路加快推进政治解决进程，早日实现半岛长治久安。”