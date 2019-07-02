广东茂名警方摧毁跨省贩枪支配件犯罪团伙

中国广东茂名市公安局今天（7月2日）向媒体披露，当地警方近日打掉一个跨六省九市，多层级制贩枪支配件犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，案件正在进一步侦办中。

据中新社报道，该案件缴获各类枪支六支、铅弹500余发及相关配件一批，目前，落网的13名犯罪嫌疑人已被刑拘。

茂名警方在今年5月初发现一高州籍男子麦某涉嫌网络购买组装枪支配件，经进一步侦查发现麦某的上线卖家为江西籍男子丁某。

专案组循线追踪，查清一个多层级制贩枪支配件犯罪团伙。该团伙成员有30多人，分布在江西、四川、湖北、云南、贵州、广西、江苏、福建和广东等地。

茂名市公安局在5月19日凌晨，组织刑警、技侦、网警等多警种，对犯罪团伙进行抓捕。至5月22日，先后抓获犯罪嫌疑人丁某等13人，捣毁江西、湖南工场窝点共两个，收缴各类枪支六支、铅弹制造模具30余副，铅弹500余发，枪支零配件100余件。

经调查，自2017年5月份开始，丁某通过淘宝、微信等软件购买制作铅弹的模具、铅块，在自己家中大量制作铅弹，再由麦某等人通过网络贩卖给终端买家。该团伙成员之间主要通过微信、QQ群等社交软件进行交流，采用微信转账的方式收取货款，借助各种快递物流公司向外发货。