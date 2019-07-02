美媒：中国向南中国海试射反舰弹道导弹

据美国全国广播公司（NBC）网站今天（7月2日）报道，美国国防部知情官员称，在上周末，中国至少向南中国海试射了一枚反舰弹道导弹。

综合NBC与观察者网的报道，这名国防部官员透露，中国在周末进行了第一次试射，至少向海中发射了一枚导弹。由于南中国海禁航将持续到本周三（7月3日），这位官员预计解放在禁航结束前前将进行其他军事测试。

这名官员说，本周末，解放军测试反舰弹道导弹时，美国军方在南中国海照常部署了军舰，但是她们没有接近周末的测试地点，也没有处于危险之中。

目前，美军在南中国海附近没有大型水面舰艇，可能有少量驱逐舰，最近的航母“里根号”在印尼以东的西太平洋 图源：美国海军研究协会

这位官员补充说，这次测试是“令人担忧”的。不过这位官员未授权评论此事，同时五角大楼没有立即回应CNBC和NBC的置评请求。

虽然这位官员没有提及“反舰弹道导弹”是什么型号，不过根据美国国防部向参议院提交的《2019年中国军力报告》，目前美国防部认为中国火箭军部队只有“DF-21D”型弹道导弹可以反舰，因此这位官员提及的应该是DF-21D型弹道导弹。

《报告》称，DF-21D是一种射程超过1500公里、可以快速装填、拥有机动式再入弹头，可以在西太平洋打击包括美军航空母舰资产在内的反舰弹道导弹。美国防部认为中国人民解放军至少拥有60台载具和150枚备弹。

此前，中华人民共和国海事局官网发布的最新航行警告“琼航警0075”，6月29日00：00时至7月3日24：00时在南中国海附近海域 1:13-48.00N/114-10.00E；2:12-48.00N/114-10.00E；3:12-48.00N/116-02.00E；4:13-48.00N/116-02.00E诸点连线范围内进行军事训练，禁止驶入。