王老吉回应和加多宝商标侵权案

王老吉与加多宝的商标之争风波再起。

据澎湃新闻报道，针对与加多宝关于“王老吉”商标纠纷案发回重申的消息，广药集团旗下王老吉大健康产业公司今天（2日）发布声明称，该案件近日重审，并不意味着最终的判决。

就在前一日，加多宝也发文表示，最高人民法院裁定，一审裁决采信的证据在内容与形式上存在重大缺陷，不能作为认定本案事实的证据，因此将此案发回广东省高级法院重审。

2018年7月，王老吉与加多宝的商标纠纷案一审判决结果公布。

判决书显示，广东加多宝饮料食品有限公司等六家加多宝系公司，赔偿广药集团经济损失及合理维权费用共计人民币14.4亿人民币（2.84亿新币，下同），案件受理费由原告和被告各负担一半。

广药集团与加多宝就商标的问题已纠缠九年。

2010年，广药集团授予加多宝的母公司鸿道集团的“王老吉”商标租赁权和“红罐王老吉”的生产经营权到期。双方有关商标之争的矛盾就此爆发。

2012年5月，中国国际贸易仲裁委员会裁定：鸿道集团从2010年5月3日起，无权再使用“王老吉”商标。双方随后就展开了为期数年的凉茶大战。2012年7月，北京一中院终审裁定加多宝禁用王老吉商标。

商标之争原本到此可以结束，谁知到了2014年，广药集团突然诉讼，称六家加多宝系公司侵害“王老吉”注册商标，造成广药集团经济损失10亿人民币。2015年2月，广药集团将10亿元索赔金额变更为29亿元。

随后六家加多宝公司提起反诉，但是广东高级法院对其反诉请求未予受理，加多宝随后向广东最高人民法院上诉。2015年11月9日，广东最高人民法院裁定，认定六家加多宝公司提出反诉不符合受理条件，驳回上诉，维持原判。

2018年7月，广东高院就广药集团与六家加多宝公司的“王老吉”商标纠纷案做出一审判决，六家加多宝公司败诉，赔偿广药集团14.4亿元。

广药集团与加多宝的恩怨自2012年爆发以来，双发就红罐包装之争，加多宝和广药在“王老吉”商标的使用权、凉茶配方、广告语等等事项多次诉诸法庭。不过，从判决结果来看，加多宝鲜有胜绩，累计赔偿金额超过16亿人民币。