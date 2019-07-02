港监警会将调查上月9日起连串冲突事件

《逃犯条例》争议不断，大批示威者昨冲入立法会，导致大楼多处损毁。香港监警会宣布设特别委员会，整体调查6月9日至7月2日起连串的冲突。

据《星岛日报》和香港01综合报道，梁定邦今天（2日）表示，监警会会充分履行法定职能，让所有和事件关联的人、香港公众和警方均有机会各自阐述事发经过，从而厘清相关活动全貌。

监警会还表示，已致函警务处处长，警方将会支持及配合监警会履行会方的法定职能。

监警会表示，希望可尽快开展该调查的相关工作。秘书处将会向专责委员会提交中期报告，再交由整个委员会作最终审阅。三个专责委员会分别为严重投诉个案委员会、运作及程序咨询委员会以及宣传及意见调查委员会。上述专责委员会的三名主席将共同监察专案组的工作，其后向主席和委员会做出汇报。

梁定邦表示，该调查的报告可以协助监警会找出香港警队工作程序中可能出现的不足。随着监警会开始着手撰写报告，监警会不排除将会联系国际专家，包括相关监察机构的主管参与报告，就未来如何更好地应对类似事件以及改善警务程序提供意见。

梁定邦称，香港行政长官林郑月娥对该工作表示全面支持，并期望会方能于半年内，向她提交该调查“报告”及改善建议。



另外，据监警会资料，截至上月28日共接获110宗相关投诉，并涉及136项指控。当中53宗属须汇报投诉，共涉69项指控。当中，最多指控涉及行为不当有23宗，其次是涉滥用职权19宗。