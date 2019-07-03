17年前教师遇害案 湖南公安厅派刑侦专家指导破案

湖南省公安厅昨天称，关于17年前湖南益阳市赫山区教师李尚平被枪杀一案，益阳公安“一直在侦办过程中”，目前，专案组已增加了精干力量，加大破案力度，湖南省公安厅指派刑侦专家指导破案工作。

据时刻新闻客户端报道，2002年4月26日，益阳市赫山区教师李尚平被枪杀，家属和坊间传言他的死也与一起举报事件相关，该案至今仍未结案。

据南方周末2002年7月18日题为《湖南益阳一“刺头”老师被杀手枪杀》的报道披露，2002年4月26日下午5点半，湖南益阳市龙光桥镇长坡村马尾嘴，瓢泼大雨中，32岁的南塘中学老师李尚平被发现倒在离家300米的公路边上，头部鲜血淋漓。案发后，赫山交警大队的几名交通警察不久赶到现场，并叫来了法医。目击者说，警察们和法医作了一番检查后，宣称李尚平死于“一场交通事故”。

交通事故的结论，引来了家属和旁观者们的强烈质疑。次日，益阳市公安局时任局长率市、区刑警大队、法医赶到李三保（李尚平父亲）家中，对李尚平进行了尸解和开颅检查。经法医认定，李尚平耳后的大洞是枪击造成，弹药从李尚平的嘴角穿过大脑，从右耳后出来，这是一起故意杀人案。

李家人对于此案当年被定性为“抢劫案”至今存疑。4年后，2006年4月26日，李尚平的妻子刘云娥曾写了一封公开求助信，希望各界人士一起呼吁，使该案早日侦破。