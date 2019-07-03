赴上海展开“双城论坛” 柯文哲：关心大陆台湾人

台北市长柯文哲今天（3日）上午率团搭机启程前往上海，参加“2019台北上海双城论坛”。登机前柯文哲表示，这一次前往上海参加双城论坛，除了市政上的交流，最主要的目的是关心在大陆的台湾人，包括青年创业、台商企业、台资医院、台商学校、以及台湾人建立的庙宇。

据联合新闻网报道，柯文哲一行上午7时40分抵达桃园机场第2航厦，在出境大厅发表谈话后，随即通过安检及证照查验，进入候机室候机，班机于上午8时45分起飞前往上海浦东机场。

柯文哲指出，两岸之间目前没有正式的沟通管道，显示了双城论坛这个交流平台的重要性。尤其，目前有200万台湾人在大陆，其中70万人居住在上海，而在台湾陆配也有38万人，去年大陆来台的旅客有270万人次。两岸在经贸上更是密切，去年台湾对大陆的岀超就高达830亿美元。

在如此紧密互动的状态下，双方应有正式的沟通管道，才能在有问题的时候，可以当面直接讨论并解决。就两岸目前的僵局来说，必须想办法缓和当前的局面。两岸之间确实存在很多问题，但不应让这些问题影响两岸的合作交流及和平发展。有交流才有善意，有善意才能够去化解僵局。就算没有真正解决问题，也可以增加彼此谅解的空间。

柯文哲强调，两岸关系上，他一向主张“五个互相”，要互相认识，互相了解，互相尊重，互相合作，最重要的要互相谅解。两岸不管在文化或经贸上，现在都是互动频繁关系密切，但政治上的长期分隔已超过一世纪，双方有隔阂也是预料中的，所以应该以更多的时间，用更宽容跟体谅的心态来看待彼此的歧异。

柯文哲重申，他相信的台湾价值，就是“民主自由，多元开放”，这个现有制度和生活方式就是台湾民众最在意的，必须予以尊重。大陆人民对于民族复兴的渴望，与台湾人民最在意的民主自由有极大的落差，这也显示“五个互相”的重要性。

对于参加上海双城论坛，他想的是台湾整体的利益，以及人民最大的福祉。目前两岸之间已经断了所有正式的沟通管道，这并不符合两岸人民的福祉，必须做一些事情来改变现状，突破僵局。希望这次双城论坛能够顺利，并有助于推动未来两岸关系正向发展。