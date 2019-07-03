督导组抓涉黑敲错门 发现公安局长等三官聚赌

陕西汉中四名官员打麻将赌博，被前来抓捕涉黑涉恶嫌疑人的中央督导组意外发现。

据汉中市委宣传部微信公众号消息，针对汉中市检察院调研员王建庆，西乡县公安局党委书记、局长席东兴，西乡县自然资源局党委书记、局长屈翔，宁强籍唐某4人打麻将赌博案件，汉中市委高度重视，已责成相关方面依纪依法作出严肃处理。

《新京报》报道，6月14日，公安汉台分局民警在执行公务中，查获王建庆、席东兴、屈翔、唐某四人打麻将赌博，遂以涉嫌参与赌博立案调查。依据《中华人民共和国治安管理处罚法》，公安汉台分局作出处罚决定，对4人各处行政拘留十日、并处罚款。

依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关法规，经市纪委监委会议研究并报市委批准，决定给予王建庆留党察看一年、政务撤职处分；给予席东兴留党察看一年、政务撤职处分。屈翔已被市自然资源局免职，因其同时涉及其他问题线索，目前，正在由西乡县纪委监委并案调查。

据《人民日报》此前报道，据知情人透露，6月14日，西乡县公安局局长席东兴、西乡县检察院检察长王建庆、西乡县自然资源局局长屈翔等便来到位于汉中市劳动东路的田园酒店后楼赌博。当天中央督导组正好带领省市有关人员刚好来到酒店抓捕涉黑涉恶嫌疑人。

“把门敲错了，进去就发现他们在赌博。”该知情人说，督导组现场查获赌资3.8万元（人民币，约7500新元），同时当场表示“扫黑除恶关键时刻，公安局长竟聚众赌博”。而当天，正是星期五，属于工作日。随后，席东兴、王建庆、屈翔分别被拘留。