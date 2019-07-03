人民日报批暴力冲击立会：公然挑战一国两制底线

香港反修订《逃犯条例》示威者前晚一度暴力攻占立法会，中国官媒《人民日报 》今天（3日）发表评论员文章称，这是对香港法治的严重践踏，是对香港社会秩序的极大破坏，是对“一国两制”底线的公然挑战。

文章称，一些极端激进分子借口反对特区政府有关条例修订，制造了暴力冲击立法会大楼事件……目无法纪的暴力行为令人震惊、痛心、愤怒！任何一个国家、任何一个社会都绝不会容忍。

文章表示，中央坚决支持林郑月娥行政长官和特区政府依法施政，坚决支持香港警方严正执法，对违法行为追究到底，保障社会秩序和市民安全。

文章指出，法治是香港的根基之一，也是香港的核心价值。法治社会需要包容不同声音，但并不意味着少数人可以采取违法行为，更不意味着对暴力犯罪事件姑息纵容。香港是个多元社会，对一些问题存在不同意见甚至重大分歧并不奇怪，但如果陷入“泛政治化”的旋涡，人为制造对立、对抗，那就不仅于事无补，而且会严重阻碍经济社会发展。

文章强调，“和气致祥，乖气致异”。香港虽有不错的家底，但在全球经济格局深度调整、国际竞争日趋激烈的背景下，也面临很大的挑战，经不起折腾，经不起内耗。强烈谴责极端暴力行为，对严重违法行为追究到底，是所有爱国爱港人士的共同心声，也是全面推进依法治国和维护香港法治的应有之义。