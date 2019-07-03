汉中市委常委秘书长统战部长牟晓非被查

据秦风网消息，陕西省汉中市委常委、秘书长、统战部长牟晓非涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

牟晓非简历:

牟晓非，男，汉族，1965年12月出生，陕西洋县人，研究生学历，1988年6月加入中国共产党，1989年7月参加工作。

1989年7月至1992年9月，汉中师范学院教师;

1992年9月至1995年5月，汉中市委宣传部干事;

1995年5年至1996年6月， 汉中市委宣传部文教科副科长;

1996年6月至2002年6月，汉中市委宣传部文教科科长;

2002年6月至2002年12月，汉中市委宣传部宣教科科长;

2002年12月至2005年7月，勉县县委常委、宣传部长;

(2002年6月至2004年3月在中国人民大学区域经济与城市管理专业研修班学习结业)

2005年7月至2009年10月，勉县县委常委、组织部长(其间：2006年9月至2009年7月在省委党校在职研究生班经济管理专业学习);

2009年10月至2011年6月，汉台区委副书记;

2011年6月至2012年1月，汉台区委副书记、区政府代区长;

2012年1月至2014年12月，汉台区委副书记、区政府区长;

2014年12月至2015年12月，任汉中市委秘书长;

2015年12月至2016年10月，任汉中市委常委、秘书长;2016年10月至今任汉中市委常委、秘书长、统战部长