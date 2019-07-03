海南将逐步给予免签入境人员30日以上停留期限

中国公安部今天（3日）召开发布会，发布12条支持海南自贸区(港)建设的政策措施。

据新京报报道，中国国家移民管理局副局长曲云海介绍，将在海南实施更加开放的免签入境政策。在现行的59国人员入境旅游免签政策的基础上，进一步优化入境免签政策，包括拓展外国人免签入境渠道，符合免签条件的外国人可自行申报或通过单位邀请接待免签入境；扩大外国人免签入境事由范围，外国人可以商贸、访问、探亲、医疗、会展、体育竞技等事由免签入境海南；积极创造条件逐步实现给予免签入境人员30日以上的停留期限；综合考虑海南对外交往、旅游市场需求，适时评估调整免签国家名单。

同时，对海南引进的外籍高级管理人员以及长期工作或投资的外国人，进一步提供办理口岸签证、长期签证、居留许可和永久居留便利。对在海南就业的外籍技术技能人员，可发放与工作合同期限一致的工作类居留许可。对获得中国高等院校硕士研究生及以上学历的外国留学生在海南创新创业提供申请办理居留许可便利。允许境外高等院校外国学生到海南实习。在海南外国人工作生活较为集中的区域建立移民事务服务中心，提供“一站式”服务。

此外，在海南实施更为便捷的高端旅游出入境服务措施。包括实施外国旅游团乘坐邮轮15天入境免签政策，简化琼港澳游艇出入境(港)手续，对前往博鳌乐城国际医疗旅游先行区等海南医疗机构诊疗的外籍患者及其陪护家属，提供申请办理签证或居留许可便利。



