卜睿哲：美国会对台支持重要 但不该夸大其影响

美国在台协会（AIT）前理事主席卜睿哲2日在华盛顿表示，美国国会对台支持很重要，但不该夸大其影响，北京也不该夸大它所认为的挑战。

据台湾《联合报》报道，此外，谈及台湾2020总统大选，卜睿哲指出，他对这次选举的主要期许是，台湾选民可以从认真的候选人中选择；卜睿哲补充，他并不是指任何人不认真，而是他认为台湾当今面临许多挑战，需要优秀领导者来面对挑战。

华盛顿智库“传统基金会”与远景基金会2日在华盛顿合办“两岸关系：当前挑战及未来发展”研讨会，台湾陆委会主委陈明通发表演说，布鲁金斯研究院东北亚研究中心主任卜睿哲（Richard Bush）等人与会讨论。

卜睿哲在会中再次提及美国对台政策矛盾之处，指美台安全方面合作，国会支持台湾，但经贸上却不如此；美国贸易代表署（USTR）与商务部认为台湾违背美猪牛市场准入的一些承诺，必须在展开双边投资协定或自贸协定前解决。

卜睿哲说，这些协定将在经济方面强化台湾，也会提升台湾面对中国大陆的地位，但美国贸易代表署与商务部门选择采取强硬态度；若台湾是国防部所认为的战略资产，没道理在经济方面限制，尽管台湾违背某些承诺，但可透过谈论重大议题的谈判过程中解决。

卜睿哲表示，这需要美方极高层决定调整美国对台湾经济的态度，但他不认为这会发生。

而在国会对台支持方面，卜睿哲指出，国会通过一些关于台湾的法案，旨在鼓励美国政府，但没有要求美国政府做任何事；支持很重要，但不该夸大其影响力，北京也不应夸大它所认为的挑战。

卜睿哲会后受访，被问及蔡英文过境美国四晚是否为突破，他表示，不认为这前所未有，也不觉得这次特别。