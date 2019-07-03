财新中国6月服务业综合PMI创八个月新低

受服务业经营活动扩张放缓、海外新订单收缩等影响，财新中国6月服务业PMI降至四个月低位，综合PMI则为八个月新低，显示内外需偏弱，企业信心受挫，中国经济面临更大的下行压力。

据路透社报道，财新/Markit周三联合公布，中国6月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的52.7降至52；5月中国综合PMI则受制造业和服务业双重拖累，降至50.6，为去年10月以来最低。

“总体而言，6月份中国经济面临更大压力。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生称，中美贸易冲突严重影响了企业信心，虽然其对出口的影响短期还未完全显现，但长期形势并不乐观。

他并指出，未来稳增长政策可能重点放在新型基建、消费和高端制造业方面。

服务业PMI数据显示，经营活动指数降至四个月低点，但仍保持扩张；新业务指数则较前月回升，企业普遍表示新业务增长的原因得益于国家扶持政策，客户消费得到提振。关于销售增长的原因，还有企业提到新产品问世，以及市况普遍好转。

不过新接海外业务指数九个月来首次跌至荣枯线下方，Markit提供的新闻稿称，绝大多数（93%）受访企业表示出口销售没有增减，据反映，全球整体需求疲弱，加上关税问题，导致新增出口订单量出现下降。

就业指数连续第二个月回落，降至三个月低位，仅略高于荣枯线，显示用工增速极微。月内部分企业因工作量增长而增加用工，而另外一些企业则在员工自愿离职后没有填补空缺。

价格方面，投入和收费价格指数6月环比回落，均为三个月低点，但保持在50上方，显示价格压力继续从4月份的最近高点回落。据反映，6月份成本增加的原因包括用工成本上升，以及随公司扩张而带来的采购增长。

经营预期指数较前月略有回升，预期未来12个月经营活动扩张的受访企业提到公司扩张计划和收购新企业等原因。不过，与该项指数历史水平相比，本月乐观度仍是最低之一，许多企业担心中美关系问题会有损未来的经营活动。

就综合PMI而言，其未来产出分项指数降至纪录低位，说明企业信心低迷；新订单和新出口订单指数均为四个月低位，后者还降至荣枯线下方。

财新中国6月制造业PMI降至荣枯线下方的49.4，为四个月来首次且创五个月低点，显示随着中美贸易冲突再度升级，且前景充满不确定，制造业信心受创，内需也显现疲态，外需仍在萎缩，但一定程度受到“抢出口”的支撑。

中国6月官方制造业PMI止跌，但连续第二个月处于荣枯线之下，分项指数显示供需双双放缓，从业人员指数创金融危机以来新低，凸显当前内外需走弱，经济延续弱势，稳增长稳就业压力不减。