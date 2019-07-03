垃圾分类分出18件金饰 上海大叔：已苦寻三年

上海市周一（1日）起正式实施垃圾分类，上海普陀秋月枫舍的垃圾清运师傅荀思伟在处理垃圾时发现，一个废弃纸盒中竟有18件黄金饰品，便主动上交。石泉街道城管人员在居委会的协助下，很快找到失主刘先生。原来，这些黄金饰品刘先生苦苦找了三年，其中既有他孩子的诞生礼，也有他和太太的定情信物。刘先生在清理垃圾时，随手将装有饰物的一只废物纸箱放进可回收垃圾箱内，所幸之后被荀师傅及时发现。

据《星岛日报》报道，前几天，家住上海普陀秋月枫舍的居民刘先生响应居委会号召，认真清理走廊垃圾。他看到水表箱里有一只废纸箱，就把纸箱分类放进可回收垃圾箱里。之后，屋苑就有人专门来回收了这些垃圾。

垃圾扔了不久，刘先生就接到居委打来的电话，说在他扔掉的纸箱中发现了黄金首饰，整整18件。原来，这18件黄金饰品中，有送给刘先生孩子的诞生礼小花生，还有刘先生和太太的定情信物，而一对龙凤戒指，则是从刘先生爷爷一辈流传下来的传家宝，有一百多年了。

刘先生回忆，自己在清理走廊垃圾的时候，看到水表箱里有一个闲置的纸箱子，里面还装有塑料袋等垃圾，他想都没想，随手就扔了。而垃圾清运师傅荀思伟在分拣垃圾时，就在这些废弃的纸盒当中有了重大发现。

荀师傅说，他当时不相信垃圾里面会有真黄金，还和妻子仔细翻找，发现了一些购物发票，这下他们才相信，这一堆都是真金。

而在这18件黄金中，有一块刘先生儿子的出生纪念币，纪念币上有孩子的出生信息，这块纪念币成了寻找黄金主人的重要线索。石泉街道城管中队副队长杨天伟介绍，根据出生纪念币上的线索，在居委会的协助下，很快就找到了刘先生。

据了解，荀师傅是一名外来务工者，工资也不高。对于自己的拾金不昧，他的话既坦诚又让人感动。“看到金子，心动肯定是要心动的。但是毕竟是人家的东西，我没有一丝一毫，或者留一点的想法。”