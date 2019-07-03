美政府执法人员得到指示 仍按被拉黑企业对待华为

美国一位高级官员本周告诉商务部的执法人员，应该继续按被列入黑名单企业对待中国的华为。几天前，总统特朗普表示要放松对美国企业向华为出售产品的限制。

据路透社报道，上周六在日本出席20国集团(G20)峰会期间，特朗普对中国国家主席习近平承诺，他将允许美国企业向华为出售科技产品。这令市场感到惊讶。

5月，华为被美国列入所谓的实体清单中，美国企业被禁止在未经特别许可的情况下向华为出售产品。

特朗普周六发表的言论令产业人士和政府官员感到困惑，搞不懂他所公布的华为政策。

美国工业与安全局(BIS)的出口执法办公室副主任John Sonderman在周一发给执法人员的电子邮件中，试图澄清工作人员应如何处理美国企业提出的向华为出售产品的许可请求。

所有这类申请都应该按实益考量，同时应该加注警语“这个团体被列入实体清单。应该根据第744章规定的评估政策进行审批，”他写道，引用包含实体清单、以及适用于黑名单企业许可政策的“否决推定”的规定。

他并指出，当评估华为相关的许可申请时，也应该把工业和安全局的进一步指引纳入考量。

华为周三稍早对路透表示，华为创始人和CEO任正非已表示，特朗普在周末做出的声明“对美国企业来说是好消息”。

“华为也愿意继续从美国企业购买产品。但我们认为这对我们当前的做法没有太大影响。我们仍会专注于做好自己的工作，”华为发言人在一份电邮中说。

美国商务部并未立即对置评请求做出回应。

一名熟悉此事的人士表示，在特朗普周六做出意外宣布之后，这是执法人员收到的唯一指示信函。否决推定意味着严格审查，依据此一原则多数许可申请都不会获得批准。

目前尚不清楚商务部何时会对特朗普的承诺为执法人员提供进一步的指示，以及这会对取得许可的机率造成何种影响。

白宫贸易事务顾问纳瓦罗周二指出，政府将允许向华为出售“技术含量较低”的芯片，这不会影响国家安全。