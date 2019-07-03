百度与华为合作打通深度学习框架与芯片

在“Baidu Create 2019”百度AI开发者大会上，百度首席技术官王海峰与华为消费者BG软件总裁王成录今日（9日）共同宣布，百度飞桨（PaddlePaddle）深度学习平台与华为麒麟芯片合作，双方将打通深度学习框架与芯片。

据雷帝触网报道，百度飞桨是一个开源开放、功能完备的深度学习平台，王海峰认为，在智能时代，深度学习框架就是智能时代的操作系统。华为麒麟则是华为自研的端测AI芯片平台。两者联手将为中国AI构筑核心的“技术地基”，满足中国AI快速、持续发展需求。

此次合作，将充分发挥飞桨和麒麟各自在软、硬件上的优势，双方的合作内容包括三大方面：

第一，百度飞桨将与华为麒麟芯片在HiAI Foundation底层全面对接，最大限度释放芯片硬件能力，为端侧AI提供最强劲的算力；

第二，双方将共同优化经典模型，让搭载麒麟芯片的设备运行得更加流畅；

第三，通过深度学习框架的性能和功能诉求，驱使芯片不断提升算力，驱使下一代芯片的快速演进。

华为消费者BG软件总裁王成录表示：“麒麟与飞桨深度对接，将为端侧AI提供最强劲的算力。同时，双方将协作探索基于飞桨平台和麒麟芯片的深度学习模型训练与预测，用端测AI芯片和深度学习平台，打造最好的深度学习运行效率，充分发挥软硬件结合的优势，促进更多AI应用落地，惠及更多用户，切实推动中国的产业智能化。”