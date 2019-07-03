三峡集团专家辟谣“大坝变形”

对于近日“三峡大坝发生变形可能溃坝”的传言，三峡集团专家辟谣称，这是假消息。谷歌卫星图非卫星直接拍摄，是经过算法处理形成的，会出现偏差。

据澎湃新闻报道，一条三峡大坝“发生变形并可能溃坝”的消息7月1日在一些微信群里被广泛传播。发帖人将两张疑似谷歌卫星图的三峡大坝图片拼接在一起，其中左图中看不出大坝有异常，右图中坝体有明显扭曲，对比效果明显。

7月2日晚，三峡集团流域枢纽管理局枢纽运行部主任专业师曹毅对此表示，用户看到的谷歌卫星图，并非卫星直接拍摄，而是经过一系列算法处理形成，由于谷歌地图和中国地图的某些算法不同，因此显示某些场景出现偏差。他说，谷歌地图显示的三峡片区的地形，经常会出现不准确的地方，因为“坐标被处理过的”。

曹毅说，他和一些同事昨天也注意到了这条传言，“当娱乐新闻看了”，未予理会，他表示自己每天都在三峡大坝工作，如果真的出现肉眼可见的变形，肯定会被发现。他说，“大坝运行很正常，你放心。”

另外，三峡集团有限公司一位工作人员3日称，7月2日已注意到此传言并向领导作了反映，目前三峡大坝未出现变形。该公司另一位负责媒体联络的人士也表示，此消息为谣言。

报道引述一位卫星遥感专家分析称，从谷歌地图上看到的卫星图片，是通过拍摄的多张图片，结合地理坐标等信息，经过拼接修正后生成的。国外公司通常不掌握中国的重要地理坐标数据，因此修正后的图片就会不准确，视觉效果上可能发生变形。他说，“大坝出现一条裂缝都是重大隐患，如果出现这么大变形那还得了？”

7月2日，记者查询腾讯地图的卫星图，显示三峡大坝坝体并未出现扭曲或变形。