中国工程院院士李兆申被指抄袭论文 负责人：正调查研究

网上昨天（2日）爆出中国工程院院士、海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）消化内科主任李兆申涉嫌剽窃学术论文等学术不端问题。对此，李兆申否认其论文存在抄袭，认为网络的说法是“断章取义”。中国工程院相关负责人于今日表示，目前正在调查研究，过后会有一个声明。

据《星岛日报》报道，昨日，有网民发帖称，中国工程院院士李兆申教授发表的《胆道恶性梗阻的内镜治疗》及《急性胰腺炎治疗研究进展——从外科手术到介入治疗》两篇论文，分别涉嫌剽窃浙江大学医学院和山西医科大学两名硕士研究生的文章，经检索比对后发现多处文字是一致的。网民亦指出，李兆申还有数十篇文章涉嫌剽窃、抄袭、一稿多投等学术不端问题。

李兆申否认存在抄袭，并表示事件已交由组织处理。中国工程院相关负责人今日回应，工程院科学道德建设委员会已按程序启动调查工作，与海军军医大学取得联系并开展调查核实。他还称，“中国工程院恪守学术诚信，对学术不端采取零容忍态度，将根据调查结果按照相关规定进行处理。”

公开资料显示，李兆申于2017年当选中国工程院院士，主要在消化内镜和胰腺病诊治领域开展系统性创新工作，研发两代胶囊内镜，提出内镜体检新理念，建立质控标准和培训体系。