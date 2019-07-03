港法律界人士联署 谴责冲击破坏立法会

超过100名香港法律界人士参与联署，形容7月1日是“立法会176年历史上最黑暗的一日”，谴责当日对立法会的冲击、破坏和侮辱，表明行为已完全超出法治社会的底线，要“向暴力说不”。并全力支持警方严正执法，呼吁大家珍惜现有自由，在法治和法律基础上表达意见，绝不能超越法律和《基本法》的底线，更不能撼动“一国两制”的根基。

据香港星岛日报网报道，联署人包括《基本法》委员会副主任谭惠珠、资深大律师清洪、港区全国人大代表陈曼琪、陈晓峰、全国政协委员黄英豪、建制派立法会议员梁美芬、何君尧、吴永嘉等。

梁美芬表示，联署是由一群年轻的法律界人士自发发起，他们希望表明部分年轻人冲击行为并不代表他们，并称各联署人均以个人身份参与，不代表任何团体。她强调“法律面前，人人平等”，绝对不同意以公众利益为由而不检控示威者。

对于冲击立法会的示威者要求落实普选，梁美芬称，2015年政府已尝试令政制走前一步，但目前已无可能立即实现，强调政制改革不能超出《基本法》规定。

警务处前处长李明逵日前表示，可成立独立调查委员会，彻查“六一二”金钟的警民冲突，但不应只针对警队。梁美芬对此持开放态度，但认为应尊重四个警察评议会职方协会的意见，并先说服他们调查并非针对警队，否则警队将再次成为磨心。她认为目前更重要的是恢复社会互信。

陈曼琪则不赞成成立独立调查委员会，认为现在已有法庭就刑事案件作独立审判，也有监警会的机制处理对警方的投诉，认为带政治性质的独立调查委员会无助缓和社会气氛，强调法治不能妥协，应回归法律法治，以再次共建共融社会。