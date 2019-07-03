港媒：韩正“七一”前南下深圳 近距离掌握香港民情

据知情人士消息，中共中央高度关心今年香港七一游行形势，主管港澳事务的国务院副总理韩正更于6月30日南下深圳坐镇，以近距离及迅速掌握香港民情。暂未知韩正是否已返回北京。

据网媒香港01报道，熟悉北京想法人士指，今次韩正南下，突显了中央关心香港，亦会以“一国两制”原则行事，而非高压处理香港事务。

消息指，韩正是在“七一”前，即6月30日抵达深圳，“因为香港反修例的浪潮仍在持续，中央今年特别关心七一游行的形势”。消息又指，林郑于2017年3月当选特首后，由于往后两年政局相对平稳，七一游行期间有领导人南下，属近年来首次，亦反映了北京对香港近期局势的关注程度。

今次已是韩正一个月内第二次为港澳事务南下。上一次据悉在6月12日后，当时香港发生了“612”警民大冲突，作为中央港澳工作协调小组组长的韩正，于6 月14日在深圳接见特首林郑月娥，翌日林郑宣布暂缓逃犯条例修订工作。

今年七一游行的焦点，是未游行前已有示威者冲击立法会，游行结束后更有示威者闯入立法会，并进行破坏，事件震动香港社会。消息说，中央港澳工作协调小组料会全速开动机器研判局势，提出应策，“韩正碰巧在前沿掌握资情，或可更快作出决策。”

过往香港有大事发生，中央领导人都会到深圳“督军”或处理，包括2017年特首选举期间，时任全国人大委员长、港澳工作协调小组组长张德江与政治局委员孙春兰在深圳，分别会见多个建制政党、社团代表，听取各人对特首选举的意见，并明言林郑月娥是中央唯一支持的人选。