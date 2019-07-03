中企发布首个步态识别系统 蒙面也能被认出

由中科院自动化所孵化的人工智能企业银河水滴，昨天（2日）在北京发布全球首个步态识别互联系统“水滴慧眼”，该系统依托于步态识别技术、集步态建库、步态识别、步态检索、大范围追踪等功能于一体，实现海量摄像机下步态识别的实时智能互联。

据中新社报道，步态识别是近年来为人们所关注的一种新的生物认证技术，它是通过人的走路方式来识别人身份的方法。报道称，之所以可以通过步态来进行身份识别，是因为每个人走路的姿态都不同。

据介绍，传统视频监控虽然可以做到实时监控和画面回放，但受限于画质，视频中人员身份难以被快速识别。一些有反侦查意识的犯罪分子，会通过遮挡面部，进一步加大其身份被识别的难度。

银河水滴创始人兼CEO黄永祯表示，相较而言，步态识别拥有远距离、全视角等诸多独特优势。

据介绍，此次推出的“水滴慧眼”集成地图追踪、地图布控、视频检索、实时布控、步态抓拍、步态提取、步态比对、步态采集等八大功能模块，支持上万路摄像机实时并发，支持海量历史视频与实时视频瞬间检索与定位。

银河水滴表示，该系统能够基本满足公共安全领域的基础需求，可广泛应用于车站、机场、博物馆、学校、景区、商场等城市场景，以及核电站、发电站、石油石化基地等重要基础设施。

黄永祯表示，除公共安全领域，未来步态识别还将在智能家居、智慧医疗、机器人、医疗康养等领域发挥积极作用。