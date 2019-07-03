台退将赴大陆参加党政军活动最重剥夺月退俸

台湾立法院临时会三读通过《两岸人民关系条例》部分条文修正案，少将以上高阶退将及涉密政务副首长以上人员，将“终身”管制参与大陆政治性活动，无地域限制，管制区包括港澳等；若向大陆政权旗、徽、歌等行礼、唱颂等，则认定妨害国家利益及尊严，若违反且情节重大，将剥夺月退俸。

据联合新闻网报道，民进党团挟多数优势闯关成功，国民党团批修恶法，举字牌高喊“扩大管制、重伤人权”、“假国安之名，行使选举操作之实”。

2016年11月，陆军退役中将吴斯怀等32名退役将领前往大陆，参加中国国家主席习近平主持“孙中山诞辰150周年纪念活动”，并在唱对岸国歌时起立致敬，引发外界哗然；还有前国防大学校长夏瀛洲曾发言：“国军共军都是中国军”惹议。原本行政院修法版本有“退离职满15年不受限制”，但民进党团朝野协商时提再修正动议，以管制“行为”非“年限”为由，删除15年改为终身，管制也不限大陆地区，今天院会表决，民进党团以多数优势闯关成功。

另外，2016年9月时，前故宫院长冯明珠在卸任三个多月后，因规定仅需向原单位申请，即可自行缩短管制年限，随即冯转任北京故宫研究院顾问，引发舆论热议；2016年以来，至少58名前退职政务官、直辖市长删减赴陆管制年限，自行减为三个月至两年不等。这次修法也通过，退离职未满三年之政务官，修法通过三年期限只能增加、不得缩减。

此次修法通过《两岸人民关系条例》第九条、增订第九条之三、第91条等部分修正条文，明定国防、外交、大陆事务、国安相关机关的政务副首长或少将以上人员，“终身”管制参与大陆党政军、或具政治性机关所办庆典活动，若向大陆政权的旗、徽、歌等行礼、唱颂等则认定为危害国家整体利益及尊严，违反情节重大，将剥夺月退俸给与、已支领者并应追回之，原机关最高处一千万元。估算少将以上受影响人数约两千人。

国民党立委赖士葆批评，这是“假国安之名，行使选举操作之实”，民进党痛骂退将“该死”，只是为了救民进党选情。林为洲批评，修法不符合法律明确性、更不符合比例原则。