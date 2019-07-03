中国外交部再驳英国大臣涉港言论：自作多情

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人耿爽今天（3日）主持例行记者会。针对英国外交大臣亨特近日的涉香港言论回答了记者的提问。

耿爽回应如下：

我已经连续两天对亨特先生涉港的错误言论做出了回应，表达了中方的强烈不满和坚决反对，但他似乎还沉浸在昔日英国殖民者的幻想中，还执迷于居高临下对他国事务指手画脚的恶习当中，依然不思悔改，继续信口雌黄。我今天索性在这里多说几句。

第一，关于《中英联合声明》，我要再次强调，随着香港回归祖国，声明中所规定的与英方有关的权利和义务已经全部履行完毕，1997年7月1日，中国恢复对香港行使主权，中国政府依照宪法和《基本法》对香港实行管治，英方对回归后的香港，一无主权，二无治权，三无监督权，根本不存在任何所谓的责任。英方动不动就以守护者自居，这纯粹是自作多情、痴心妄想。

第二，所谓香港居民的自由是英方争取来的，这种说法简直是厚颜无耻，我想问问亨特先生，在英国对香港进行殖民统治期间，香港有何民主可言？港人连上街游行的权利都没有。恰恰是在香港回归之后，中国政府依照宪法和《基本法》，切实贯彻落实“一国两制”、港人治港、高度自治方针，保障香港居民依法享有前所未有的民主权利和自由。

第三 ，7月1日，在香港特区发生的暴力冲击立法会事件，是践踏法治、危害社会秩序的严重违法行为。亨特先生罔顾事实，居然称特区政府是在镇压，这完全是在颠倒黑白。我要问问亨特先生，如果英国议会被围攻、被闯入、被破坏，英方会听之任之 、坐视不管吗？如果像亨特先生所说那样，这就是所谓的民主，他是否认为严密把守英国议会的警察应该撤走，让常年站在议会对面的示威者进入议会？他是否也认为英国警方处理2011年8月发生在伦敦的骚乱是镇压呢？最后我要再次强调，香港是中华人民共和国的特别行政区，香港事务纯属中国内政。任何外国组织、政府组织和个人都不得以任何方式干涉，我们希望英方 ，特别是亨特先生，不要再不自量力、粗暴干涉香港事务，这注定是徒劳的。