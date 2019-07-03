山东省人大常委会原委员张建华一审获刑十三年半

据“山东高法”微信公众号消息，山东省德州市中级人民法院今天（3日）公开宣判山东省人大常委会原委员、内务司法委员会原副主任委员张建华受贿、滥用职权案，对被告人张建华以受贿罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七十万元；以滥用职权罪判处有期徒刑六年，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币七十万元；查封、扣押受贿所得款物及孳息依法没收，上缴国库。张建华当庭表示服从判决，不上诉。

经审理查明，2002年春节至2018年8月，被告人张建华利用担任山东省烟台市副市长、东营市市长、中共山东省委政法委常务副书记等职务上的便利，或利用本人职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为有关单位或个人在规划审批、项目推广、职务晋升等事项上提供帮助，直接或通过特定关系人非法收受他人给予的财物，共计折合人民币737万余元。张建华还利用担任东营市代市长、市长的职务便利，在有关项目引进、立项、资金拨付等方面违反规定，滥用职权，致使财政投入巨额资金，造成重大损失，严重损害国家机关形象和当地经济社会发展，社会影响恶劣，情节特别严重。

德州市中级人民法院认为，被告人张建华的行为构成受贿罪、滥用职权罪，应依法数罪并罚。鉴于张建华到案后如实供述自己罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物已全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可从轻处罚。法院遂作出上述判决。

