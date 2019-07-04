美国史上首次对中国出口稻米

美国稻米协会(USA Rice)当地时间周三表示，上周中国一民间进口商购买了美国稻米，为史上首次。

据路透社今天（4日）报道，美国稻米协会(USA Rice)发言人克莱因(Michael Klein)表示，这家中国进口商从加州的太阳谷大米（Sun Valley Rice）购买两个集装箱(约40吨)的中粒稻米。美国稻米协会是一家帮助促进美国国内稻米销售的行业机构。

克莱因称，这批美国稻米已经过碾磨并包装成袋，以供消费者和餐饮机构使用。

中国是全球最大的稻米生产和消费国，2018/19年度产量达1.485亿吨，进口350万吨。美国2018/19年度产量达710万吨，出口不到300万吨。

经过数年磋商后，中国在2017年7月同意进口美国稻米。但两国持续近一年的贸易争端让首次交易难以成行。

克莱因表示，“目前情况很不确定，争端时起时落。我们准备要进入中国市场的时候，又看到生意被抢走了，这就是我们的想法。”

太阳谷大米（Sun Valley Rice）的首席营销官表示，该公司希望这次交易能为以后更多的美国稻米进入中国市场打下基础。

路透社表示，暂不清楚此次稻米采购是否为习特会后作出的一个友善姿态。在这宗稻米交易之前，美国农业部证实，上周美国向中国出售54.4万吨大豆，为3月以来最大规模的销售。