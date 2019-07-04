美将按最高国安标准评估对华为出口申请

美国政府当地时间周三表示，在评估美国公司向中国华为出口产品的许可证申请时，“将按照最严格的国家安全审查标准”，因该公司仍在出口黑名单上。

据路透社报道，美国商务部在给路透的电邮中表示，商务部依据拒绝批准推定政策(presumption of denial)（即默认为不予许可，除非获得反证），对涉及“实体清单”内企业的交易许可申请进行审核。这意味着美国公司向华为出口产品的许可申请不太可能获得批准。

华为在5月被美国列入实体清单中，美国企业被禁止在未经特别许可的情况下向华为出售产品。

上周六在日本出席20国集团(G20)峰会期间，特朗普对中国国家主席习近平承诺，将允许美国企业向华为出售科技产品。这令市场感到意外。

就在这一决定宣布四天之后，围绕华为禁令将如何放松的不确定性，促使产业人士和政府官员纷纷对新政策加以解读。

路透社从一封电子邮件中了解到，美国工业与安全局(BIS)的出口执法办公室副主任桑德曼（John Sonderman）试图明确工作人员应如何处理对华为出口的许可申请。

桑德曼在电邮中写道，所有这类申请都应该按实益考量，同时应该加注警语“此方已被列入实体清单”，以及“根据《出口管理条例》中与许可证审查有关的政策进行评估。”

美国商务部发言人当地时间周三表示，一旦评估结束，商务部将通知企业有关出口许可证申请的决定。

白宫贸易事务顾问纳瓦罗周二表示，美国政府将允许向华为出售“技术含量较低”的芯片，这不会影响国家安全。