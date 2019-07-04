中国驻英大使：英国在香港问题上“站错边”

中国驻英国大使刘晓明周三（3日）表示，英国政府在香港问题上“站错边”，他还认为，英国干预香港事务导致中英关系受损。

据香港01报道，刘晓明就香港民众7月1日冲击立法会大楼一事表态，指有关行为是由极度激进份子策动，但被问到究竟由谁指使时，他只称不会评论个别传闻。

他又批评英国政府对香港问题作出错误评论，认为对方干预中国内政，称香港已经回归大陆，不再由英国管治，因此呼吁英国认真考虑对香港事务的言论和后果，别再插手干预香港。而对于一系列示威活动的导火索－修订《逃犯条例》问题，他说会交由港府决定如何处理，表示相信政府有能力解决暴力事件。

随后，有媒体称英国外交部传召刘晓明，要求解释他对香港问题的言论。

英国《天空新闻》（Sky News）引述消息人士报道，英国政府认为刘晓明的言论“不恰当”，因此提出了传召。

此前，英国首相文翠珊（Theresa May）就香港的示威事件表示，“中国尊重香港高度自治是极其重要，并要尊重《中英联合声明》确立的权利与自由。”

英国首相热门人选、前外相约翰逊（Boris Johnson）也在7月3日称，自己完全支持香港市民，又警告中国不应抛弃对香港实施的一国两制。

另一首相人选、现任外交大臣侯俊伟（Jeremy Hunt）则回应表示，英中的良好关系建基于互相尊重及遵守具有法律约束力的文件。