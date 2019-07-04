新城系已有员工接到猎头电话 传有金融机构欲停止合作

新城控股原董事长王振华因猥亵儿童，遭警方刑事拘留，其控制的三家新城系上市公司连夜换帅。与此同时，公司内部亦充斥着焦虑情绪，业内人士称，新城系的危机刚刚开始。

据澎湃新闻报道，7月3日深夜，有新城系员工向记者表示，董事长被刑拘事件发生后，他和同事就开始担心工资和奖金受到影响，与此同时，也有员工向记者表示，已经收到猎头推荐工作的电话。

同样担忧的还有新城系股票的持有者。一名港股股东告诉记者，“看到新闻，我就立即清仓了所有的港股股票”，也有尚未采取行动，但已经表示忧虑，“一下几十万就没了，应该及时抛掉的，银行抽贷怎么办……”

有市场消息称，已经有银行决定停止与新城控股的业务合作，新城控股方面并未对此消息予以确认或否认。

另有媒体报道，消息出来的当日晚间，即有购买大量新城系债券的机构投资者前往其上海总部。

新城控股公告披露，为补充其流动资金，公司控股股东富域发展集团有限公司（以下简称“富域发展”）质押4850万股公司股票给上海国际信托有限公司，占公司总股本的2.15%，质押期限为1年。

截至6月5日，富域发展合计持有公司股票13.78亿股，占公司总股本的61.06%，其中被质押的股份累计为7.06亿股，占公司总股本的31.29%。

公告显示，质押融资的还款来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，富域发展将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不会导致公司实际控制权发生变更。