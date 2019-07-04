分析：河南省外出人口增长放缓是因何？

位于中国内陆的河南省是中国劳动力大省，也是中国最主要的人口流出省份之一。其外出人口占户籍人口的比重一度在2013年达到55.7%。但是在2014年以后明显减缓，新华社对此分析认为，近年来河南经济社会的全方位发展，是这种变化的主要原因。

据新华社今天（4日）分析文章称，城市化的迅速发展是河南出省人口减少的一个因素。去年，河南城镇化率增幅位居全国第一，郑州市在去年人口突破千万，体现了该市作为区域中心的强大吸纳能力。

新华社表示，人口加速向城市流动，同时并非向一两个大城市集中，而是向多个分散的区域中心集中，这是当前中国城市化进程中的特点。

此外，2013年以来，河南通过发展国际航空货运业务，带动了一大批货运、物流、临空偏好型行业的发展。2018年，郑州机场完成货邮吞吐量51.5万吨，居中部地区第一位。

这是近年来河南经济发展的一个侧影。在河南，装备制造业早已突破万亿人民币（1974.14亿新币，下同）规模，食品制造业也在去年突破万亿元，同时，凭借劳动力充足、基础设施改善、土地成本低等优势，河南还成了沿海劳动密集型企业向内转移的目的地。

中国首都科技发展战略研究院特约研究员孙翔栋称，“我们通过运用位序规模法则，以及分析当前中国城市化进程在诺瑟姆曲线中的位置可以知道，中国的城市化必然是多中心的。”

孙翔栋表示，“所以像郑州这样的区域中心，今后对本省人口的吸引力，一定会越来越显现。”