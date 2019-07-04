彭博：中国考虑购少批量美国农产以示善意

彭博社引述知情人士透露，继中美双方恢复贸易谈判后，中国眼下正在考虑购买少批量美国农产品以示善意，不过购买数量可能会不及以往。

因无向媒体置评授权而不愿透露姓名的知情人士说，此次购买的产品或包括大豆、玉米和猪肉，购买总量取决于贸易谈判的进展，不过可能会低于上次贸易战停火时中国承诺购买的数量。

中美两国领导人在G-20峰会期间达成了贸易战停火协议。报道称，虽然中国购买农产品的可能性或给美国农民带来些许安慰，但是中国整体谨慎的态度表明，在达成协议之前它不愿作出太多承诺。知情人士称，该计划尚未与美国方面讨论，也非当前停火协议的一部分。

去年12月上次休战期间，中国承诺购买逾2,000万吨美国大豆、猪肉和玉米。5月份谈判破裂后，中国表示还会继续购买，不过还是提出让美国出口商延迟发货。总部设在芝加哥的咨询公司AgResource Co.的总裁Dan Basse在一封电邮中说，一些中国买家提出要求，希望所购美国大豆从西北地区太平洋沿岸港口装船。他表示，“还没听说有发货的。”

受到中国进口美国猪肉的希望推动，芝加哥生猪期货周三开盘上涨大约1%。通常对来自中国的消息最为敏感的大豆期货上涨0.8%，不及玉米期货的涨幅。

一位有影响力的中国行业研究人士本周表示，中国一时之间不太可能开始大量购买美国农产品。上海汇易董事长兼首席分析师的李强表示，加征的关税没有取消，华为问题仍存在争议，都是构成障碍的因素。

报道还指出，购买更多美国农产品恐怕也难改变华盛顿要求中国在知识产权方面作出让步的强烈诉求。“我不敢说中国会有购买量超出所需的时候，”INTL FCStone高级亚洲大宗商品分析师Darin Friedrichs说。