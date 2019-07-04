农业农村部：中国非洲猪瘟防控取得阶段性成效

中国国务院新闻办今天上午举行政策例行吹风会，农业农村部有关负责人介绍说，当前中国非洲猪瘟疫情发生势头明显减缓，正常的生猪生产和运销秩序正在逐步恢复。中国非洲猪瘟防控取得了阶段性成效。

据中国央视新闻报道，农业农村部负责人说，自去年8月初中国发生非洲猪瘟疫情以来，截至2019年7月3日，全国共发生非洲猪瘟疫情143起，扑杀生猪116万余头。今年以来，共发生非洲猪瘟疫情44起，除4月份外，其他5个月新发生疫情均为个位数。目前，全国25个省区的疫区已经全部解除封锁。

尽管如此，中国非洲猪瘟防控面临的形势依然复杂严峻。据农业农村部有关负责人介绍，非洲猪瘟防控是全球性难题，已发生疫情的68个国家和地区中，只有13个国家曾经实现根除，用时长达数年甚至数十年。中国是世界第一养猪大国，养猪主体和饲养量超过所有发生疫情国家总和，但兽医工作基础、防疫能力等与防控要求还不适应，提升防控能力、做好防控工作任重道远。

为此，国办印发了《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》，对全面加强生猪生产各环节非洲猪瘟防控监管提出了明确要求，是指导防控非洲猪瘟、提升防控能力、稳定生猪生产发展的纲领性文件。

《意见》明确了禁止直接使用餐厨废弃物喂猪，对因使用餐厨废弃物喂猪引发疫情或造成疫情扩散的，不给予扑杀补助并追究责任；运输环节，要求规范产地检疫，严肃查处违规出证等行为；屠宰环节，重点是明确要求落实屠宰厂非洲猪瘟自检和驻场官方兽医两项制度。同时，要求加大生猪屠宰厂资格审核清理力度，明确对不符合条件的，一律吊销生猪定点屠宰证。《意见》提出要加快实施分区防控，降低疫情跨区域传播风险；鼓励创建非洲猪瘟无疫区和无疫小区，提升区域防控能力。《意见》还提出，要严格禁止境外疫区产品进口，加大进出境查验检疫力度，持续保持打击生猪产品走私高压态势。

《意见》强调要加大对生猪生产的政策支持力度，对受影响较大的生猪调出大县规模化养猪场（户）实行临时性生产救助，对符合条件的养殖场（户）要加强信贷支持。要加快推动生猪产业转型升级，合理规划、切实保障规模养猪场发展及其配套设施建设的土地供应。