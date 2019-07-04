华为禁令加剧三星芯片供应过剩困境

韩国三星电子周五将公布季度获利初估，分析师预测第二季营业利润将同比腰斩逾半，这是因为三星供应给中国华为的记忆体芯片出货量下滑。在芯片供应过剩造成价格下滑之际，三星业务雪上加霜。

据路透社今天（4日）报道，分析师称，这将是三星近三年来最差的季度获利，在整体电子业市场景气趋缓之下，供应过剩局面仍无改善，三星获利回升可能还要等上数季。

三星投资证券分析师金杰伊（Jay Kim）表示，“华为接下来会使用多少芯片，绝对是影响价格的一个决定性变数”，“当没有很多企业能够取代华为采购芯片的时候，三星就不得不降价出售。”

芯片为三星贡献了超过三分之二的利润，智能手机市场饱和以及数据中心需求下降已经拉低了芯片价格。

根据路孚特（SmartEstimate）预计，三星在本周五可能初步估算4月至6月的营业利润下滑60%，至6万亿韩元(69.44亿新币)，该数据是基于29位分析师的估算。

不过，虽然三星芯片部门因为少了华为的订单而受打击，但华为手机的海外销售缩水幅度深达40%，有分析认为这应该会让三星的智能手机部门受益。

HI投资证券资深分析师宋明燮（Song Myung-sup）表示，如果美国继续制裁，三星每年可多卖出3,700万个智能手机，这些手机可能搭载三星自家生产的芯片。

宋明燮称，“记忆体芯片制造商终将实现获利回升，但这不会很快实现，也不会大幅跃升。”