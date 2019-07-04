美司法部要求联邦法官拒绝受理华为诉讼

（早报讯）美国政府表示，禁止联邦机构购买华为设备的美国法律并不是一种立法处罚，而是为了防范中国在这些机构的网络中获得战略立足点。

彭博社报道，美国司法部律师周三（3日）要求德克萨斯州谢尔曼一名联邦法官拒绝受理华为在今年3月份对美国政府提起的诉讼。华为在诉讼中要求废除美国国会去年通过的禁止政府采购华为产品的法律。

政府文件称，“国会对于中国政府可能会利用华为来针对美国电信网络的担忧不是在一夜之间就形成的……国会议员和众多行政部门官员十多年来一直担心华为会让中国有能力实施针对美国的网络活动，并且已经采取行动缓解这一威胁。”

德克萨斯州的诉讼案涉及华为向美国市场销售设备的能力，与美国政府将华为列入黑名单、禁止其从美国供应商购买设备不是一回事。

在德克萨斯州诉讼案中，华为向2019年国防授权法中禁止联邦机构购买华为设备的部分发起了挑战。美国国会去年通过的法律，禁止联邦承包商使用华为设备，并阻止获得政府贷款或拨款的机构使用这些资金购买华为的设备或服务。

华为声称美国国会滥用权力，在没有举行听证会或审判的情况下就对该公司实施制裁。华为要求将法律中针对其设备的部分宣布为违宪。该公司表示，这项法律违反了宪法中禁止立法机关对个体进行处罚的规定。