台铁刺警案 警员被逃票乘客持刀攻击伤重不治

台湾一名25岁铁路员警昨晚在一列北上台铁列车行经嘉义时，被一名逃票乘客持刀攻击，经一夜抢救后今早（4日）伤重不治。

综合台湾联合新闻网、《自由时报》报道，昨晚8时40分，54岁郑姓男子因未买票搭车被列车长发现，被要求补票时失控咆哮，25岁李姓员警接获列车长通报补票纠纷，独自上车处理案件，不料郑男拿出一把水果刀挥舞。

李姓员警上前制止时被郑男刺伤肚子，导致脏器外露，但仍奋力抓住郑男持刀的手，试图牵制郑男行动。郑男随后被众人制伏，但李员一度失去生命迹象，经一夜抢救后，于今天上午8时许不治身亡。

不幸殉职的李姓员警是嘉义人，警专31期毕业，从警五年多，平日工作表现佳，事件发生后，父母及亲友守候医院为他加油，医护人员全力抢救，但仍救不回他的性命。

郑姓嫌犯今天上午被依杀人、妨害公务罪嫌送办，送办途中嫌犯情绪十分激动、语无伦次，数度企图挣脱，还对前来采访媒体大吼“这是有计划的”。

报道称，郑姓嫌犯的妻子得知丈夫杀警后情绪失控，看到媒体登门，马上下跪痛哭，崩溃说“对不起警察，对不起警察的家人”。

郑妻表示，丈夫是水电配电小包商，很多工程都收不到钱，家中经济压力很大，并列入低收入户，夫妻两人因此得到忧郁症，她有持续服药，但丈夫没有。

郑姓嫌犯住在台南安南区。台南市社会局表示，郑姓嫌犯为列册中低收入户，非高风险家庭列管案，过去也无通报纪录。因嫌犯家属受事件影响心情不稳，社会局已指派社工连结社会资源前往安抚、关怀家属情绪。

事件震惊台湾社会，台湾政治人物纷纷对案件表达关注。台湾总统蔡英文在面簿表示，她已要求警政署增加公共运输警力，保障乘客的安全，也增加警察执勤时的支援；检讨第一线执勤人员的装备，增加同仁面对风险时的安全；她也请内政部帮这位警员争取最高抚恤。蔡英文下午也将调整行程前往慰问家属。

台湾行政院长苏贞昌今天指示从优抚恤，并宣布政府会以实际作为防范不幸事件再度发生，将优先增加公共运输警力，今年10月以后将陆续增加260名警力投入铁路警察局。

郭台铭竞选总部发出新闻稿表示，对此事件感到非常难过，郭台铭表示，已要求基金会同仁尽快向殉职员警家属了解需要协助的地方，尽力协助，同时强调，当总统，一定彻底检讨目前有关员警执行勤务不合时宜的法规，让员警能放心值勤。

另外，民间呼吁，警政署应尽快配发非致命性武器给警员。前亲民党文宣部副主任吴崑玉在面簿表示，为逝去的警察哀痛之外，警政署是否该快点普遍配发非致命性武器，例如电击枪或镇暴枪，以处理狭窄空间或车内状况，别再期待警察空手夺白刃，或仅凭一根警棍出勤，状况发生后，反应时间常常不到一秒，等发生状况再掏装备，根本来不及。